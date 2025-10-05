Ο Πάπας Λέων καλεί τους Καθολικούς να δείξουν αλληλεγγύη στους μετανάστες - Συνεχίζει τη σκληρή γραμμή απέναντι στον Τραμπ

Ο Πάπας Λέων προέτρεψε την Κυριακή τους απανταχού Καθολικούς να φροντίζουν τους μετανάστες, συνεχίζοντας το μήνυμα υποδοχής των μεταναστών λίγες ημέρες αφότου επέκρινε τις σκληρές αντι-μεταναστευτικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε σε χιλιάδες προσκυνητές που παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου ότι οι μετανάστες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με «την ψυχρότητα της αδιαφορίας ή το στίγμα των διακρίσεων».

Ο Πάπας, ο οποίος δεν κατονόμασε καμία χώρα για τη μεταχείριση των μεταναστών, κάλεσε τους Καθολικούς να «ανοίξουμε τα χέρια και τις καρδιές μας προς αυτούς, καλωσορίζοντάς τους ως αδέλφια και αδελφές, και γινόμενοι για αυτούς παρουσία παρηγοριάς και ελπίδας».

«Νέα ιεραποστολική εποχή»

Ο Λέων είχε επικρίνει τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ στις 30 Σεπτεμβρίου, αμφισβητώντας κατά πόσο ευθυγραμμίζονται με τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, σε σχόλια που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ορισμένους επιφανείς συντηρητικούς Καθολικούς.

Την Κυριακή, ο Πάπας είπε ότι η παγκόσμια Εκκλησία βιώνει «μια νέα ιεραποστολική εποχή», κατά την οποία έχει ως αποστολή να προσφέρει «φιλοξενία και υποδοχή, συμπόνια και αλληλεγγύη» στους μετανάστες που διαφεύγουν από τη βία ή αναζητούν έναν ασφαλή τόπο διαμονής.

«Στις κοινότητες της αρχαίας χριστιανικής παράδοσης, όπως αυτές της Δύσης, η παρουσία πολλών αδελφών και αδελφών από τον Νότο του κόσμου πρέπει να γίνεται δεκτή ως ευκαιρία, μέσω μιας ανταλλαγής που ανανεώνει το πρόσωπο της Εκκλησίας», είπε.

Εκλεγμένος τον Μάιο για να διαδεχθεί τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, ο Λέων έχει επιδείξει ένα πολύ πιο συγκρατημένο ύφος από τον προκάτοχό του, ο οποίος συχνά επέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ και έκανε δηλώσεις - έκπληξη, εκτός κειμένου.

Ο Λέων μίλησε την Κυριακή από προετοιμασμένο κείμενο. Απευθυνόταν σε εκδήλωση του Σαββατοκύριακου, στο πλαίσιο του τρέχοντος Αγίου Έτους της Καθολικής Εκκλησίας, που ήταν ειδικά αφιερωμένη στους μετανάστες και, σύμφωνα με το Βατικανό, προσέλκυσε πάνω από 10.000 προσκυνητές από περίπου 95 χώρες.