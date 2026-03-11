Ο Παχλαβί καλεί τους Ιρανούς να «αποχωρήσουν από τους δρόμους»
«Αγαπητοί συμπατριώτες, μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση του τελικού μας αγώνα», έγραψε στο X ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, καλώντας τους Ιρανούς να «εφοδιαστούν άμεσα με τα απαραίτητα προϊόντα» και να «αποχωρήσουν από τους δρόμους».

«Στους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις ασφαλείας: αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να χωριστείτε από τις κατασταλτικές δυνάμεις και να ενωθείτε με τον λαό», πρόσθεσε, συνοδεύοντας το μήνυμά του με βίντεο.

