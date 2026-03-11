Ο Παχλαβί καλεί τους Ιρανούς να «αποχωρήσουν από τους δρόμους»

«Αγαπητοί συμπατριώτες, μπαίνουμε σε μια κρίσιμη φάση του τελικού μας αγώνα», έγραψε στο X ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, καλώντας τους Ιρανούς να «εφοδιαστούν άμεσα με τα απαραίτητα προϊόντα» και να «αποχωρήσουν από τους δρόμους».
«Στους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις ασφαλείας: αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να χωριστείτε από τις κατασταλτικές δυνάμεις και να ενωθείτε με τον λαό», πρόσθεσε, συνοδεύοντας το μήνυμά του με βίντεο.
هممیهنان عزیزم، ما اکنون در مرحله بسیار حساسی از مبارزه نهاییمان قرار داریم.— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 11, 2026
از شما میخواهم که در اسرع وقت نیازهای ضروریتان را تهیه کنید، و به خاطر امنیت خودتان خیابانها را ترک کنید و در منازلتان بمانید. همچنان دست به اعتصاب بزنید و سر کار حاضر نشوید. برای نشان دادن اتحاد… pic.twitter.com/IDlWWfCXcR