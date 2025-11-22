Σε επιστολή που έστειλε το Σάββατο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία επικαλείται το POLITICO, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν κάλεσε την ΕΕ να αποδεχθεί τους όρους του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων, το οποίο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να μειώσει κατά το ήμισυ τον στρατό της, ενώ θα έδινε στην Ουάσινγκτον μερίδιο 50% από τα κέρδη της ανοικοδόμησης της χώρας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ενώ οι ηγέτες της ΕΕ πραγματοποιούν κρίσιμες συνομιλίες για το πώς να απαντήσουν στις προτάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν από τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, χωρίς τη συμμετοχή ευρωπαϊκών συμμάχων και θα απαιτούσαν ευρείες παραχωρήσεις προς τη Μόσχα.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει αμέσως και χωρίς όρους να υποστηρίξουν την ειρηνευτική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Ορμπάν. «Εκτός από την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου, πρέπει χωρίς καθυστέρηση να ξεκινήσουμε αυτόνομες και άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία».

Εκτός από την Ουγγαρία, οι 26 άλλες χώρες της ΕΕ «έχουν επανειλημμένα δηλώσει σαφώς την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και ότι αυτή είναι αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του ως απάντηση στην επιστολή. «Υπάρχει έντονη εμπλοκή και συντονισμός μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς και με εταίρους εκτός ΕΕ, για να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων».

Ταυτόχρονα, ο Ορμπάν δήλωσε στην επιστολή ότι η Ουγγαρία «δεν υποστηρίζει την παροχή περαιτέρω οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία με οποιαδήποτε μορφή» και «δεν συναινεί στο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση στο όνομα και στο πλαίσιο της ΕΕ».

Αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες διεξάγουν αυτήν την περίοδο συνομιλίες με τα κράτη μέλη για το πώς να αξιοποιηθούν τα αδρανοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την έκδοση δανείου επανόρθωσης ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. Το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα για έγκριση σε συνάντηση ηγετών στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.

Η Βουδαπέστη έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να μπλοκάρει την πολύ αναγκαία στρατιωτική και οικονομική βοήθεια για τις προσπάθειες άμυνας του Κιέβου, ενώ παράλληλα ενίσχυε τους δεσμούς της με το Κρεμλίνο και αντιτίθεται σε κυρώσεις που σχεδιάζονται για να στραγγαλίσουν το ταμείο πολέμου του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, η Ουγγαρία έχει προηγουμένως βρεθεί απροετοίμαστη απέναντι στην μεταβαλλόμενη ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μόσχα και αναγκάστηκε να διαπραγματευτεί εξαίρεση από νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο.