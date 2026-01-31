Ο Όρμπαν αρνείται την ανάγκη για περικοπές δαπανών μετά τις εκλογές του Απριλίου

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, αρνήθηκε το Σάββατο ότι θα χρειαστεί να επιβάλει μέτρα λιτότητας για να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα αν κερδίσει τις εκλογές τον Απρίλιο, και δήλωσε ότι το δεξιό κόμμα του, το Fidesz, θα διατηρήσει τις βασικές του πολιτικές δαπανών.

Στην εξουσία από το 2010, ο έμπειρος εθνικιστής πολιτικός υστερεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις έναντι ενός κεντροδεξιού αντιπάλου και αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη οικονομική περίοδο της 16ετούς διακυβέρνησής του, με την οικονομία σχεδόν στάσιμη από τότε που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε πληθωρισμό σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη.

Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι όποιος κερδίσει την αναμέτρηση της 12ης Απριλίου θα έχει ελάχιστες επιλογές πέρα από το να «σφίξει το ζωνάρι» μετά τις βαριές προεκλογικές δαπάνες.

«Αυτό είναι ένα κατάφωρο ψέμα», δήλωσε ο Όρμπαν σε προεκλογική συγκέντρωση, αναφερόμενος στις εκτιμήσεις οικονομολόγων για τα δημόσια οικονομικά της Ουγγαρίας. «Η κατάσταση της ουγγρικής οικονομίας δεν απαιτεί καμία μορφή λιτότητας».

Στα τέλη του περασμένου έτους, η κυβέρνηση Όρμπαν αύξησε τους στόχους του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% για το 2025 και για το εκλογικό έτος 2026, ώστε να ανοίξει τον δρόμο για προεκλογικές δαπάνες, κινήσεις που συνέβαλαν στο να υποβαθμίσει ο οίκος Fitch Ratings τις προοπτικές του ουγγρικού χρέους σε αρνητικές.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουγγαρίας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει υπερβεί τις κυβερνητικές προβλέψεις, θα πρέπει να μειωθεί «ήρεμα, αργά και σταδιακά», καθώς βελτιώνονται οι οικονομικές προοπτικές.

«Δεν χρειαζόμαστε λιτότητα και δεν πρέπει να αφαιρεθεί τίποτα από τον λαό», είπε ο Όρμπαν. Πρόσθεσε ότι ένα επιδοτούμενο στεγαστικό επιτόκιο 3% ή ένα σχέδιο απαλλαγής των μητέρων με δύο παιδιά από τον φόρο εισοδήματος έως το τέλος της επόμενης κυβερνητικής θητείας θα παραμείνουν σε ισχύ αν επανεκλεγεί.

Καθώς το Fidesz προσπαθεί να αποκρούσει τον κεντροδεξιό αντίπαλο Τίσα, η κυβέρνηση Όρμπαν έχει δρομολογήσει πρόγραμμα ύψους 100 δισ. φιορινιών (310 εκατ. δολάρια) για τη στήριξη του κλάδου της εστίασης, καθώς και μέτρο 50 δισ. φιορινιών (160 εκατ. δολάρια) για τον περιορισμό των λογαριασμών θέρμανσης των νοικοκυριών.

Στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή έδειξαν ότι η ουγγρική οικονομία έχει βυθιστεί σε σχεδόν πλήρη στασιμότητα για τρίτη συνεχή χρονιά, υστερώντας σε σχέση με τη γειτονική Πολωνία και την Τσεχία. Ορισμένοι αναλυτές έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη το 2026 μετά τα αδύναμα αυτά στοιχεία.