Ο ΟΗΕ καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ο ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα την Ουάσινγκτον για την κλιμάκωση των «αντιποίνων» κατά των διεθνών θεσμών, μετά την επιβολή από την κυβέρνηση Τραμπ κυρώσεων σε άλλους δύο δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λόγω των ερευνών τους για το Ισραήλ.

Οι δικαστές που στοχοθετήθηκαν από τις αμερικανικές κυρώσεις την Πέμπτη - ο Γκότσα Λορντκιπανίντζε (Γεωργία) και ο Ερντενεμπαλσούρεν Ντάμντιν (Μογγολία) - είχαν ψηφίσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κατά του ισραηλινού αιτήματος να κλείσει το ΔΠΔ μια έρευνα για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε εννέα δικαστές και εισαγγελείς του ΔΠΔ για τις έρευνές τους για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν από το Ισραήλ. «Η ανακοίνωση χθες των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος άλλων δύο δικαστών του ΔΠΔ συνιστά μια νέα κλιμάκωση των αντιποίνων κατά των διεθνών θεσμών», έγραψε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Αυτές οι αμερικανικές κυρώσεις συνδέονται με την απόφαση του ΔΠΔ, τον Νοέμβριο του 2024, να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Αμερικανικός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε την Πέμπτη σε ανακοίνωση ότι οι δικαστές στους οποίους επιβλήθηκαν πολύ πρόσφατα οι κυρώσεις είχαν ψηφίσει στην αρχή της εβδομάδας υπέρ της διατήρησης αυτών των ενταλμάτων σύλληψης.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε επίσης κυρώσεις τον Ιούλιο στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία κατηγόρησε επανειλημμένα το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

«Τέτοιες κυρώσεις κατά των δικαστών, όπως και κατά των εισαγγελέων και των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, αντιβαίνουν στο κράτος δικαίου και στην απονομή της Δικαιοσύνης», δήλωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.