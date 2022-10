Ο νέος διοικητής της ρωσικής «επιχείρησης» στην Ουκρανία και οι φατρίες στο Κρεμλίνο

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δημοσίευσε ενημέρωση για την Ουκρανία, η οποία αναφέρεται στον διορισμό από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας του στρατηγού Σεργκέι Σουροβίκιν στη θέση του γενικού διοικητή της Μικτής Ομάδας Δυνάμεων, η οποία διεξάγει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία», στις 8 Οκτωβρίου.

«Για μεγάλο μέρος της επιχείρησής της, η Ρωσία πιθανότατα δεν είχε μόνο έναν εξουσιοδοτημένο διοικητή πεδίου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter.

«Ο διορισμός του Σουροβίκιν αντανακλά την προσπάθεια των ρωσικών δυνάμεων να βελτιώσουν την εκτέλεση της επιχείρησης. Ωστόσο, ο ίδιος θα κληθεί να αντιπαρατεθεί με ένα ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών που αποκτά ολοένα περισσότερο φατριακό χαρακτήρα και το οποίο επίσης διαθέτει ανεπαρκείς πόρους για να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους που έχουν τεθεί στην Ουκρανία», καταλήγει η ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VbuADMF0JY



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S9P7kmoo0X