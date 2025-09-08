Πολιτική κρίση στη Γαλλία

Το γαλλικό κοινοβούλιο πιθανότατα θα απομακρύνει τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα, μετά από μόλις εννέα μήνες στο αξίωμα, αναφέρει σε δημοσίευμά του το γαλλικό μέσο ενημέρωσης France24.

Όπως σημειώνει το France24, η Γαλλία κινδυνεύει να χάσει τον τρίτο πρωθυπουργό της μέσα σε 12 μήνες. Την ψήφο, την οποία ο ίδιος προκήρυξε, αναμένεται ευρέως ότι θα χάσει, προμηνύοντας μεγαλύτερη αστάθεια για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 74χρονος κεντρώος πρωθυπουργός, που διορίστηκε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν πριν από λιγότερο από εννέα μήνες, στοιχηματίζει ότι η ψηφοφορία θα ενώσει τους νομοθέτες της έντονα διχασμένης Εθνοσυνέλευσης πίσω από τις προτεινόμενες περικοπές δημοσίων δαπανών.

Οι περικοπές, σύμφωνα με τον Μπαϊρού, κρίνονται απαραίτητες για τον περιορισμό του αυξανόμενου κρατικού ελλείμματος και του χρέους της Γαλλίας.

Ωστόσο, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υπόσχονται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ανατρέψουν τον Μπαϊρού και την κυβέρνηση μειοψηφίας του, που αποτελείται από κεντρώους και δεξιούς υπουργούς. Μια ανατροπή θα αναγκάσει τον Μακρόν να ξεκινήσει, πιθανότατα, μια ακόμη επίπονη αναζήτηση αντικαταστάτη.

Η Εθνοσυνέλευση των 577 νομοθετών διακόπτει τις καλοκαιρινές της διακοπές για την έκτακτη συνεδρίαση που ζήτησε ο Μπαϊρού, η οποία ξεκινά στις 15:00 τοπική ώρα.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Η πιο πιθανή εξέλιξη για τη Γαλλία είναι η κυβέρνηση Μπαϊρού να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, κάτι που θα αναγκάσει τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και θα αφήσει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με την πρόκληση της επιλογής νέου πρωθυπουργού.

Ο Μπαϊρού, που παρέμεινε σχεδόν εννέα μήνες στην πρωθυπουργία, αντικατέστησε τον Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος είχε ανατραπεί μετά από μόλις τρεις μήνες λόγω αδυναμίας να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού του από το κοινοβούλιο.

Τώρα, ο Μακρόν πρέπει να βρει μια προσωπικότητα ικανή να ενώσει την κεντρώα συμμαχία χωρίς να προκαλέσει την οργή των ακροδεξιών και ακροαριστερών κομμάτων, κάτι που αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο καθώς οι πιθανοί υποψήφιοι είναι περιορισμένοι.

Ο δεξιός υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου και ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ θεωρούνται ενδεχομένως κατάλληλοι, αλλά ούτε αυτοί εγγυώνται πολιτική σταθερότητα.

Εάν η διαδικασία αυτή αποτύχει, ο Μακρόν μπορεί να αναγκαστεί να προκηρύξει νέες εκλογές, καθώς έχουν περάσει πλέον 12 μήνες από τις τελευταίες βουλευτικές. Η διάλυση του κοινοβουλίου θα μπορούσε να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο, όμως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αποτέλεσμα θα τον ευνοήσει.

Η Λεπέν, ηγέτιδα της ακροδεξιάς, υποστηρίζει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει το κόμμα της. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το 63% των Γάλλων επιθυμεί νέα εκλογική διαδικασία, ενώ τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ζητούν την παραίτηση του Μακρόν.

Η πιθανότητα νέων εκλογών αυξάνει την αβεβαιότητα: το Εθνικό Συναγερμό θα μπορούσε να διπλασιάσει τους βουλευτές του, ενώ κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανό να σχηματίσει πλειοψηφία, αφήνοντας την Εθνοσυνέλευση διχασμένη σε τρία μεγάλα, ασυμβίβαστα μπλοκ.

Το πολιτικό αδιέξοδο απειλεί να ρίξει βαριά σκιά στα υπόλοιπα δύο χρόνια της θητείας του Μακρόν και να προκαλέσει νέες ανακατατάξεις, με τη χώρα να βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο έντονης αστάθειας και ανασφάλειας.