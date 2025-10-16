Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που έχει «παγώσει» η ΕΕ λόγω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη από την Μπούντεσταγκ, ο ηγέτης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης ανέφερε πως προτείνει να εγκριθεί το εν λόγω σχέδιο στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

«Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό για να παρατείνουμε τον πόλεμο, αλλά για να τον τερματίσουμε» ανέφερε ο Μερτς και τόνισε πως «ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί, και ότι δεν μπορεί να υπολογίζει ότι θα μας ξεπεράσει σε αντοχή».

Σημειώνεται πως ο Μερτς μίλησε πρώτη φορά για ένα άτοκο δάνειο της ΕΕ προς το Κίεβο που θα εξασφαλίζεται από τα «παγωμένα» ρωσικά assets στα τέλη Σεπτεμβρίου.