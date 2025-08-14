Ο Μερτς κάνει τον απολογισμό των 100 ημερών του στην καγκελαρία - «Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης»

«Περιθώρια βελτίωσης» διακρίνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την κυβέρνησή του 100 ημέρες από τον σχηματισμό της. Στο σχετικό μήνυμά του αναφέρεται στον διεθνή ρόλο της Γερμανίας, στην ανάγκη διατήρησης της βιομηχανίας και στις νέες επενδύσεις.

«Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν», δηλώνει ο καγκελάριος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 100 ημερών της θητείας του και εν μέσω αρνητικών δημοσκοπήσεων.

Μάλιστα, ο κ. Μερτς κάνει λόγο για «αλλαγή πολιτικής που έχει ξεκινήσει και τονίζει ότι η Γερμανία είναι και πάλι αξιόπιστος εταίρος στην Ευρώπη και παγκοσμίως».

«Έχουμε ξεκινήσει την οικονομική ανάκαμψη και έχουμε διορθώσει την μεταναστευτική πολιτική των τελευταίων ετών. Η αρχή έχει γίνει. Μένουν ωστόσο πολλά να γίνουν. Εδώ και 100 ημέρες εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης του λαού της Γερμανίας. Έχουμε θέσει πολλά σε κίνηση. Γίνονται ξανά επενδύσεις στην Γερμανία. Η διάθεση στην οικονομία σιγά σιγά βελτιώνεται», υποστηρίζει ο καγκελάριος.

Υπογραμμίζει δε ότι η Γερμανία «πρέπει να παραμείνει μια σύγχρονη βιομηχανική χώρα».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σημειώνει, έχει διασφαλίσει ότι οι επενδυτικές συνθήκες για τις εταιρείες θα βελτιωθούν ξανά.

«Αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία θα έχει μια βάση στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης βιομηχανίας, μαζί με την Τεχνητή Νοημοσύνη και πολλές άλλες σύγχρονες εξελίξεις. Ο κόσμος δεν κοιμάται ποτέ. Πρέπει να συμβαδίζουμε - μεταξύ άλλων στην έρευνα, στην ανάπτυξη και με πραγματικά καλά αμειβόμενες, υψηλά εξειδικευμένες θέσεις εργασίας», αναφέρει ακόμη, με το βλέμμα στον διεθνή ανταγωνισμό.

Σχετικά με το κονδύλι ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει αποφασιστεί να διοχετευτεί στην συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, ο Φρίντριχ Μερτς υποστηρίζει ότι η Γερμανία «καλύπτει τώρα κάτι που θα έπρεπε όλοι να είχαμε κάνει πολύ καιρό πριν». Στην Άμυνα, προσθέτει, η Γερμανία «επενδύει πλέον περισσότερο από ποτέ στην Bundeswehr».

Τα προβλήματα συνεννόησης και επικοινωνίας στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού παραμένουν την ίδια ώρα εμφανή, με τους εταίρους να ασκούν δημοσίως κριτική και να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν αναγνώρισε «προβλήματα επικοινωνίας» και, μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση ARD, μίλησε για «περιθώρια βελτίωσης».

Οι εταίροι «πρέπει στο μέλλον να γίνουν πιο ρεαλιστές και να γνωρίζουν τι μπορούν να περιμένουν ο ένας από τον άλλον», δήλωσε.

Ο ομόλογός του στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) Ματίας Μιρς ζήτησε από την πλευρά του ταχύτητα στην επίλυση των προβλημάτων συνεργασίας.

«Πέρα από τα κεντρικά ζητήματα και τους κοινούς στόχους, η συνεργασία δεν έχει λειτουργήσει καλά σε κάποιους τομείς. Στην αντίληψη των πολιτών, αυτό πολύ συχνά επισκιάζει τις ουσιαστικές επιτυχίες και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει», δήλωσε ο κ. Μιρς επίσης στο ARD.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Χάιντι Ράιχινεκ κατηγόρησε τον συνασπισμό CDU/CSU-SPD ότι ακολουθεί αντικοινωνικές πολιτικές. «Οι προσδοκίες μας από αυτήν την κυβέρνηση ήταν χαμηλές, αλλά οι πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν σε ανευθυνότητα και κοινωνική ψυχρότητα», δήλωσε στην εφημερίδα Tagesspiegel.

Οι ηγέτες της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα δήλωσαν ότι «η δραματική πτώση των ποσοστών αποδοχής για τον καγκελάριο και την κυβέρνησή του δείχνει ότι ο συνασπισμός έχει ήδη χάσει κάθε εμπιστοσύνη, καθώς ο (Φρίντριχ) Μερτς από την εκλογή του και μετά έχει ανοίξει πολλά έργα αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τίποτα».

Κριτική έρχεται και από τους Πράσινους: Ο καγκελάριος «ανακοίνωσε ένα μεγάλο νέο ξεκίνημα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μια οπισθοδρόμηση», δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Φέλιξ Μπάναστσακ στις εφημερίδες του Ομίλου Funke και επικεντρώθηκε στις «αποτυχίες της κυβέρνησης» στους τομείς του κλίματος, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εξωτερικής πολιτικής.