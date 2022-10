Ο Μασκ τουίταρε θεωρία συνωμοσίας για την επίθεση στον Πολ Πελόζι

Αναπαραγωγή μιας θεωρίας συνωμοσίας για την επίθεση στον σύζυγο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, έκανε με ανάρτησή του στο Twitter, ο νέος ιδιοκτήτης του Έλον Μασκ.

«Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τα φαινόμενα να απατούν», έγραψε στο Twitter ο δισεκατομμυριούχος αναφερόμενος στην επίθεση στον Πολ Πελόζι, αναρτώντας ένα σύνδεσμο από τον συντηρητικό ιστότοπο Santa Monica Observer, ο οποίος διέδωσε μη επαληθευμένες πληροφορίες για την επίθεση στον Πελόζι.

This exchange between @HillaryClinton and @elonmusk should kill any remaining confidence advertisers had in the platform. pic.twitter.com/JYhkm17Osp