Ο Μασκ μιλά για «αυτοκτονική εμπάθεια» της Γερμανίας - Το νέο μήνυμα στο X για το Μαγδεμβούργο

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο Ίλον Μασκ σε σειρά αναρτήσεών του για το φονικό χτύπημα σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στον οποίο καταλογίζει ανικανότητα, αλλά και σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο που μετέδωσαν την είδηση.

Την Παρασκευή, ο δισεκατομμυριούχος είχε ήδη ζητήσει την παραίτηση του Όλαφ Σολτς, ενώ μια ημέρα μετά, το Σάββατο, ο Ίλον Μασκ αναφέρθηκε στο αίτημα έκδοσης της Σαουδικής Αραβίας για τον δράστη του Μαγδεμβούργου - και επέκρινε τη Γερμανία επειδή δεν ενέδωσε σε αυτό: «Ναι, ήταν προφανώς ένας τρελός που δεν έπρεπε ποτέ να του επιτραπεί να εισέλθει στη Γερμανία και που έπρεπε να εκδοθεί όταν η Σαουδική Αραβία υπέβαλε το αίτημα», με τον ίδιο να γράφει: «Αυτοκτονική εμπάθεια από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης».

Yeah, he was obviously a lunatic who should never have been allowed to enter Germany and should have been extradited when Saudi Arabia made the request.



Suicidal empathy by the German government. https://t.co/nCVEnwKa2P — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2024

Μην ξεχνάμε ότι, ο λόγος του Μασκ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί επηρεάζει τη διεθνή πολιτική, τις χρηματιστηριακές τιμές και τις κοινωνικές διαθέσεις.

Από τον Σολτς έως τα διεθνή μέσα - Όλοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της κριτικής του Ίλον Μασκ

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη και λίαν συντόμως υπουργός Αποτελεσματικότητας στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε αρχικά σε ανάρτηση άλλου χρήστη ότι ο Σολτς είναι ανίκανος, ανόητος και θα πρέπει να παραιτηθεί.

🚨🇩🇪SCHOLZ: REPORTS FROM MAGDEBURG HINT AT SOMETHING TERRIBLE



Chancellor Olaf Scholz:



"My thoughts are with the victims and their families. We stand with them and with the people of Magdeburg.



My gratitude goes to the dedicated rescue workers during these anxious hours."… https://t.co/a0TCkxPlc4 pic.twitter.com/8AMUGiJcsU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2024

Deliberate mass murder https://t.co/GXmoI3Mu1L — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024



Σε νέα ανάρτηση έκανε λόγο για διαλυμένο σύστημα στη Γερμανία.

This is a broken system https://t.co/EcjmqIO0ce — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

Wow, this is insane.



Whoever refused to extradite a murderer deserves to be punished severely! https://t.co/wnqwhYVdw0 — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2024

Άκρως δηκτική και η ανάρτησή του και για τα διεθνή μέσα, τα οποία απέφυγαν να γράψουν στους τίτλους τους για τρομοκρατική επίθεση.

You don’t hate the lying legacy media enough https://t.co/gMtjbp2EMG — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024



Ειδική αναφορά – επίθεση στο Associated Press, σχολιάζοντας πως το AP σημαίνει Associated Propaganda.