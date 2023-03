Ο Μακρόν δεν υποχωρεί: Ούτε ανασχηματισμός, ούτε δημοψήφισμα

Το μήνυμα ότι οι αντιδράσεις εντός και εκτός κοινοβουλίου δεν κάμπτουν την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αψηφώντας το πολιτικό κόστος, έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της οριακής επιβίωσης της κυβέρνησής του από δύο προτάσεις δυσπιστίας.

Ο Μακρόν απευθυνόμενος σε υπουργούς, συνεργάτες και συμμάχους του την Τρίτη, δήλωσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο, που επικαλούνται συμμετέχοντες στη συνάντηση υπό τον Γάλλο πρόεδρο, ότι σκοπεύει να διατηρήσει την κυβέρνηση ως έχει, αποκλείοντας ενδεχόμενο ανασχηματισμού.

Διαβεβαίωσε ακόμα ότι δεν θα διαλύσει το κοινοβούλιο, αψηφώντας τους αντιπάλους του και τις οργισμένες αντιδράσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άλλων 234 ατόμων στο Παρίσι το βράδυ της Δευτέρας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, με αρκετές ομάδες να καίνε κάδους απορριμμάτων, ποδήλατα και άλλα αντικείμενα.

Οι τελευταίες αναταραχές σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου η κεντρώα κυβέρνηση Μακρόν επιβίωσε οριακά από δύο προτάσεις δυσπιστίας στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα, πράγμα που σημαίνει ότι η νομοθεσία για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, εκτός σοβαρού απροόπτου, θα τεθεί σε ισχύ.

Όμως η οργή για την απόφαση της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει συνταγματική εξουσία για να περάσει τη μεταρρύθμιση από το κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα έχει απογοητεύσει πολλούς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και έχει προκαλέσει οργή στους δρόμους.

«Η μεταρρύθμιση υιοθετείται, αλλά δεν έχει νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των Γάλλων», σχολίασε ο πολιτικός επιστήμονας Ζερόμ Ζαφρ στο ραδιόφωνο France Inter την Τρίτη.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στις ανατολικές πόλεις Ντιζόν και Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στη νοτιοανατολική Γαλλία την Τρίτη και σημειώθηκαν επεισόδια γύρω από το λιμάνι της Χάβρης στα βόρεια.

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος θα σπάσει τη σιωπή του την Τετάρτη και θα απευθύνει διάγγελμα στη 1:00 μ.μ. (1200 GMT).

Ωστόσο, εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί αυτό που επρόκειτο να αποτελέσει την πλέον εμβληματική μεταρρύθμιση της δεύτερης θητείας του, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο.

Όπως είπε στους συμμάχους του σε συνάντηση που είχε το πρωί της Τρίτης στο προεδρικό μέγαρο, δεν προτίθεται να διαλύσει το κοινοβούλιο, να προχωρήσει σε ανασχηματισμό ούτε να προκηρύξει δημοψήφισμα για αλλαγές στις συντάξεις - όπως ζητούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Αντιθέτως, κάλεσε τις δυνάμεις του να παράσχουν ιδέες τις «επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες» με σκοπό να προωθηθεί η «μεταρρυθμιστική ατζέντα», σύμφωνα με συμμετέχοντα τον οποίο επικαλείται το AFP.

Η κυβέρνηση επέζησε τη Δευτέρα από δύο προτάσεις δυσπιστίας που κατέθεσαν ομάδες της αντιπολίτευσης, με τη μία να αποτυγχάνει για μόλις εννέα ψήφους στην Εθνοσυνέλευση των 577 εδρών.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν κατέθεσε προσφυγή κατά του νόμου στο Συνταγματικό Συμβούλιο την Τρίτη, αλλά θεωρείται απίθανο να επιτύχει.

«Μία από τις δυσκολίες αυτή τη στιγμή, μετά τις ψήφους δυσπιστίας, είναι ότι δεν υπάρχουν προφανείς λύσεις (για την πολιτική κρίση) ή είναι δύσκολο να βρεθούν», σύμφωνα με τον Βενσάν Μαρτινιί, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, στο κανάλι France 5.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν απέρριψε τις εκκλήσεις να παραιτηθεί, δηλώνοντας στο AFP ότι είναι «αποφασισμένη να συνεχίσει να πραγματοποιεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χώρα με τους υπουργούς» της.

Εκτός από την πολιτική κρίση που προκάλεσε ο νόμος, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επίσης εντεινόμενα προβλήματα δημόσιας τάξης, καθώς και τον κίνδυνο οικονομικών αναταράξεων.

Κάθε βράδυ, εδώ και μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών σημειώνονται συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ οι απεργίες και τα μπλόκα στα διυλιστήρια πετρελαίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν ελλείψεις καυσίμων.

Τα αποθέματα στερεύουν στο νότιο λιμάνι της Μασσαλίας, όπου παρατηρούνται μεγάλες ουρές οδηγών στα πρατήρια καυσίμων.

🇫🇷 Several French refineries were still blocked from delivering products Tuesday after two weeks of #strike caused production and power supply to be disrupted.



Meanwhile, attempts to requisition workers at one refinery sparked scuffles with police ⤵️ pic.twitter.com/NrEySroUkV