Ο Μαδούρο προσφέρει βοήθεια στον Τραμπ για καταδίωξη ηγετών συμμοριών της Βενεζουέλας

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πρότεινε να βοηθήσει την κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο κυνήγι των ηγετών του καρτέλ ναρκωτικών Tren de Aragua, έπειτα από την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων για την εκτέλεση αντιναρκωτικών επιχειρήσεων στην Καραϊβική, μετέδωσε το Bloomberg την Παρασκευή.

Ο Μαδούρο υπέβαλε την πρόταση στον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Γκρένελ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, παράλληλα με επιστολή προς τον Τραμπ με την οποία ζητούσε άμεσο διάλογο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλέστηκε πηγές με γνώση του θέματος, σύμφωνα με το Reuters.