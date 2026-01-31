Ο Λίβανος ενέκρινε συμφωνία για τον επαναπατρισμό 300 Σύρων κρατουμένων

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ενέκρινε την Παρασκευή συμφωνία για τη μεταφορά περίπου 300 Σύρων κρατουμένων από τις λιβανέζικες φυλακές στην πατρίδα τους, μετά από μήνες συνομιλιών για το θέμα, οι οποίες είχαν προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το ζήτημα των κρατουμένων αποτελεί ευαίσθητο σημείο καθώς οι γειτονικές χώρες επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους μετά την ανατροπή του μακροχρόνιου ηγέτη της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Ένα βασικό εμπόδιο για την αναθέρμανση των σχέσεων είναι η τύχη των πάνω από 2.000 Σύρων στις φυλακές του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων περίπου 800 που κρατούνται για επιθέσεις και πυροβολισμούς, πολλοί από τους οποίους χωρίς δίκη.