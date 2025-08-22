Times of Israel: Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την έκθεση της ICP για το λιμό στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να απορρίπτει τα ευρήματα της έκθεση που κατάρτισε η IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, και η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Γάζα πλήττεται για πρώτη φορά από λιμό.

«Εξετάζουμε αξιόπιστες αναφορές ότι η IPC άλλαξε πρόσφατα τον ορισμό της για το τι συνιστά λιμό», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η δήλωση φαίνεται να αναφέρεται στην απόφαση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) να χρησιμοποιήσει διαφορετικό σύστημα για τη μέτρηση του υποσιτισμού στη Γάζα σε σχέση με άλλες ζώνες συγκρούσεων.

Συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση της πείνας στη Γάζα, η IPC χρησιμοποίησε τη μέτρηση της περιφέρειας μέσου βραχίονα (MUAC), αντί για τη βαθμολογία Z βάρους προς ύψος (WHZ).

Σύμφωνα με το MUAC, το 15% των ατόμων που μετρώνται πρέπει να χαρακτηρίζονται ως σοβαρά υποσιτισμένοι για να κηρυχθεί λιμός, ενώ το όριο για την WHZ είναι 30%.

Το Ισραήλ κατηγόρησε την IPC ότι υποβάθμισε τα δικά της κριτήρια προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ φαίνεται να απορρίπτουν τόσο την προσέγγιση όσο και τα συμπεράσματα της έκθεσης. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των «δύσκολων ζητημάτων της παροχής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας σημαίνει ειλικρινή αντιμετώπιση των προβλημάτων για χάρη των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι αξίζουν κάτι καλύτερο, χωρίς να εμπλέκονται σε σημασιολογίες».

Η δήλωση των ΗΠΑ επισημαίνει στοιχεία του ΟΗΕ που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορτηγών που εισέρχονται στη Γάζα τους τελευταίους δύο μήνες έχει λεηλατηθεί, υποστηρίζοντας ότι τα τρόφιμα εισέρχονται στη Λωρίδα αλλά δεν φτάνουν σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αναφέρονται στις 19 Μαΐου, όταν το Ισραήλ άρθηκε τον αποκλεισμό της βοήθειας στη Γάζα μετά από 78 ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην «παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας παράλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουν τη Χαμάς από το να κλέψει και να λεηλατήσει την βοήθεια».