Νετανιάχου: Η έκθεση της IPC είναι ένα κατάφωρο ψέμα - Αγνοεί τα ανθρωπιστικά βήματα του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την Παρασκευή την έκθεση της IPC, η οποία ισχυρίζεται ότι η πόλη της Γάζας και οι γύρω περιοχές βρίσκονται επίσημα σε κατάσταση λιμού, τονίζοντας ότι αγνοεί τα πρόσφατα ανθρωπιστικά μέτρα του Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.

«Η έκθεση της IPC είναι ένα κατάφωρο ψέμα. Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας, έχει πολιτική πρόληψης της λιμοκτονίας. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο 2 εκατομμυρίων τόνων βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή πάνω από έναν τόνο βοήθειας ανά άτομο», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Μάλιστα, ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Σημειώνει δε ότι ο ΟΗΕ μπορεί να κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», ωστόσο, η έκθεση του ΟΗΕ «αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς».

«Οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη» στις ενέργειές του, επισημαίνει.

Για «ψεύδη» έκανε λόγο νωρίτερα σε ανακοίνωσή της και η πρεσβεία του Ισραήλ σχετικά με την έκθεση της IPC περί λιμού στη Γάζα, επισημαίνοντας πως «ολόκληρο το έγγραφο της IPC βασίζεται σε ψεύδη της Χαμάς που ξεπλένονται μέσω οργανώσεων που έχουν συμφέροντα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η IPC ​​(Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας) μόλις δημοσίευσε μια «προσαρμοσμένη», κατασκευασμένη έκθεση για να ταιριάξει στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς.

Είναι αδιανόητο ότι η IPC διαστρέβλωσε τους δικούς της κανόνες και αγνόησε τα δικά της κριτήρια μόνο και μόνο για να κατασκευάσει ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ: η IPC άλλαξε το δικό της διεθνές πρότυπο, μειώνοντας το όριο του 30% σε 15% μόνο για αυτήν την έκθεση, και αγνοώντας εντελώς το δεύτερο κριτήριό της, για το ποσοστό θνησιμότητας, αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει την εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς.

Ολόκληρο το έγγραφο της IPC βασίζεται σε ψεύδη της Χαμάς που ξεπλένονται μέσω οργανώσεων που έχουν συμφέροντα.

Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα.

Πάνω από 100.000 φορτηγά βοήθειας έχουν εισέλθει στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, και τις τελευταίες εβδομάδες μια μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα με βασικά τρόφιμα και έχει προκαλέσει απότομη πτώση και κατάρρευση των τιμών των τροφίμων.

Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης δεν ψεύδονται - η IPC ψεύδεται.

Κάθε πρόβλεψη που έχει κάνει η IPC σχετικά με τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει αποδειχθεί αβάσιμη και εντελώς ψευδής.

Και αυτή η εκτίμηση θα πεταχτεί στον άθλιο κάδο αχρήστων των πολιτικών εγγράφων.

Η IPC ​​(Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας) μόλις δημοσίευσε μια «προσαρμοσμένη», κατασκευασμένη έκθεση για να ταιριάξει στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Χαμάς.

Είναι αδιανόητο ότι η IPC διαστρέβλωσε τους δικούς της κανόνες και αγνόησε τα δικά της… https://t.co/cyT9YIC5ka — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 22, 2025

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Διαψεύδει την έκθεση του IPC για λιμό στη Γάζα

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», τόνιζε η ανακοίνωση.