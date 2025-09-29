Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά της επικοινωνίας Νετανιάχου - Αλ Θάνι
29/09/2025 • 21:08
Ο Λευκός Οίκος μιλά για μια τριμερή συνομιλία που έγινε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και στην οποία συμμετείχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θάνι.

Στα πρακτικά τονίζεται η «συγγνώμη» που ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από τον ομόλογό του για τον θάνατο ενός μέλους της ασφάλειας του Κατάρ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην Ντόχα, εναντίον στελεχών της Χαμάς.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε Νετανιάχου και Αλ Θάνι για την ταχύτητα με την οποία έβαλαν τέλος στην μεταξύ τους διένεξη.

