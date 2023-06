Μυστικές υπηρεσίες

Περισσότερα από 40 κιλά έχει πάρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τότε που έγινε ηγέτης της Βόρειας Κορέας, καθώς το έχει ρίξει στο φαγητό και το ποτό για να αντιμετωπίσει τον συνεχή φόβο του πως θα τον δολοφονήσουν, σύμφωνα με έγγραφο του γραφείου αντικατασκοπείας της Νότιας Κορέας.

Ο Κιμ, που διαδέχτηκε τον πατέρα του Κιμ Γιονγ-ιλ στο θρόνο, πάσχει από αϋπνία, δήλωσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας.

Η υπηρεσία πληροφοριών αποδίδει την αύξηση του βάρους και την έλλειψη ύπνου του Κιμ στις ανησυχίες του για την προσωπική του ασφάλεια, πιθανώς φοβούμενος αντίποινα για τις αρκετές εκκαθαρίσεις υψηλών προσώπων που ενέκρινε τα τελευταία χρόνια, αναφέρει δημοσίευμα της Guardian.

Ο 33χρονος ηγέτης που ζύγιζε 90 κιλά όταν έγινε αρχηγός, έφτασε τα 120 κιλά μέχρι το 2014,δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λι Τσεόλ-γου, μέλος του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας. Ο Λι πρόσθεσε πως ο Κιμ πρέπει τώρα να ζυγίζει 130 κιλά.

Ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Γιου Σανγκ-μπουμ, μέλος της επιτροπής Πληροφοριών της βουλής στη Σεούλ, είπε σε δημοσιογράφους ότι οι Υπηρεσίες Πληροφοριών της χώρας θεωρούν πώς ο λάτρης των πυραύλων Κιμ «ίσως βιώνει μια σοβαρή διαταραχή ύπνου και επιδίδεται σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και καπνού», όπως μεταδίδει η αγγλόφωνη εφημερίδα Korea Herald.

O Σανγκ-μπουμ πρόσθεσε ότι οι κατάσκοποι της Σεούλ ανακάλυψαν ότι οι βορειοκορεατικές Αρχές εισάγουν ποσότητες φαρμάκων για την αϋπνία, όπως το Zolpidem και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και τσιγάρων όπως Marlboro και Dunhill.

