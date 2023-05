Ο Κιλιτσντάρογλου κατηγορεί τη Ρωσία για παρέμβαση στις τουρκικές εκλογές

Τη Ρωσία, ως υπεύθυνη για την παραίτηση του Μουχαρέμ Ιντζέ από τις εκλογές της 14ης Μαΐου, κατηγόρησε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος σε ανάρτησή του διαμήνυσε: «Αν θέλετε να συνεχιστεί η φιλία μας μετά τις 15 Μαΐου, πάρτε το χέρι σας από το τουρκικό κράτος».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του Ιντζέ από την εκλογική κούρσα, ο επικεφαλής της συμμαχίας των «έξι» κομμάτων της αντιπολίτευσης κατήγγειλε τη ρωσική πολιτική ηγεσία ότι αυτή κρύβεται πίσω από «τα μοντάζ, τις συνωμοσίες, το Deep Fake περιεχόμενο, τις κασέτες που αποκαλύφθηκαν».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του στο Twitter, η οποία γίνεται στην τουρκική και ρωσική γλώσσα, ο Κιλιτσντάρογλου αναφέρει:

«Αγαπητοί Ρώσοι φίλοι, εσείς βρίσκεστε πίσω από τα μοντάζ, τις συνωμοσίες, το Deep Fake περιεχόμενο, τις κασέτες που αποκαλύφθηκαν χθες σε αυτή τη χώρα. Αν θέλετε να συνεχιστεί η φιλία μας μετά τις 15 Μαΐου, πάρτε το χέρι σας από το τουρκικό κράτος. Είμαστε ακόμα υπέρ της συνεργασίας και της φιλίας».

Το θέμα αποχώρησης του Ιντζέ απασχολεί συλλήβδην το τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο επικεφαλής του Κόμματος της Πατρίδας τις τελευταίες μέρες ανέφερε ότι αποσύρεται μετά από συκοφαντικές επιθέσεις που δεχόταν τις τελευταίες 45 ημέρες, καθώς και ότι αποσύρεται για να μην βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης.

Ο Ιντζέ δέχθηκε απειλές μέσω Twitter ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο που τον εμπλέκει σε σεξουαλική υπόθεση. Ο ίδιος έκανε λόγο για συνωμοσία των γκιουλενιστών (FETO) εναντίον του.

What a last minute twist! Muharrem Ince - one of the three opposition presidential candidates - says he is withdrawing from the race. #Seçim2023 pic.twitter.com/vvoe6PO7lZ