Ο Καντίροφ διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του (vid)

Τις φήμες για σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του διέψευσε ο Τσετσένος ηγέτης, Ραμζάν Καντίροφ, με βίντεο που ανέβασε την Κυριακή στο κανάλι του στο Telegram.

Στο πρώτο βίντεο, ο στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, εμφανίζεται να φοράει αδιάβροχο και να περπατάει υπό βροχή.

Στο δεύτερο βίντεο, ακούγεται να λέει: «Συμβουλεύω θερμά όλους όσους δεν μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από τα ψέματα στο διαδίκτυο, να κάνουν μια βόλτα στον καθαρό αέρα και να βάλουν σε τάξη τις σκέψεις τους. Η βροχή μπορεί να είναι απόλυτα αναζωογονητική».

For those interested in Kadyrov's health, Don-Don has recorded a video (or published an old one)



Two videos of him walking in the rain have appeared in Kadyrov's Telegram channel. However, it is not clear when they were taken. Kadyrov advised "everyone who cannot separate truth… pic.twitter.com/m7JLmbkT33