Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει όποιον διαδεχθεί τον Χαμενεΐ

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει όποιον διαδεχθεί τον Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του στα περσικά στην πλατφόρμα Χ, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι θα στοχοποιήσει κάθε πρόσωπο που θα επιδιώξει να ορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο κληρικό σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

پس از خنثی‌سازی خامنه‌ای ستمگر، رژیم تروریستی ایران تلاش می‌کند خود را بازسازی کرده و رهبر جدیدی انتخاب کند.



پس از خنثی‌سازی خامنه‌ای ستمگر، رژیم تروریستی ایران تلاش می‌کند خود را بازسازی کرده و رهبر جدیدی انتخاب کند.

مجلس خبرگان ایران که دهها سال است تشکیل جلسه نداده، به‌زودی در شهر قم گرد هم خواهد آمد. می‌خواهیم به شما بگوئیم که دست کشور اسرائیل همچنان هر جانشین و هر کسی را که در پی…

«Η Ιρανική Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, η οποία δεν έχει συνεδριάσει εδώ και δεκαετίες, θα συνεδριάσει σύντομα στην πόλη Κομ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει οποιονδήποτε διάδοχο και όποιον επιδιώκει να διορίσει διάδοχο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο στρατός του Ισραήλ.

Ιρανικά ΜΜΕ: Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη

Υπενθυμίζεται ότι, έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Iran’s Assembly of Experts member Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri has hinted that a decision may have been reached on who should succeed the late Ayatollah Ali Khamenei as the country’s next supreme leader.



🔴 LIVE updates: https://t.co/VNYhBEhb2L pic.twitter.com/hCDnp18oTq — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Iran’s likely next Supreme Leader Mojtaba Khamenei injured in Israeli airstrike.



The son of Ayatollah Khamenei was reportedly wounded in an Israeli airstrike which killed his wife.



Motjaba Khamenei is known for his staunch support for his father’s authoritarian policies and… pic.twitter.com/xweQRkj8iv — Oli London (@OliLondonTV) March 8, 2026

