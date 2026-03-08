Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι θα στοχοποιήσει όποιον διαδεχθεί τον Χαμενεΐ
AP Photo/Leo Correa

08/03/2026 • 10:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει όποιον διαδεχθεί τον Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του στα περσικά στην πλατφόρμα Χ, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι θα στοχοποιήσει κάθε πρόσωπο που θα επιδιώξει να ορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο κληρικό σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Ιρανική Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, η οποία δεν έχει συνεδριάσει εδώ και δεκαετίες, θα συνεδριάσει σύντομα στην πόλη Κομ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει οποιονδήποτε διάδοχο και όποιον επιδιώκει να διορίσει διάδοχο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο στρατός του Ισραήλ. 

Ιρανικά ΜΜΕ: Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη

Υπενθυμίζεται ότι, έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

