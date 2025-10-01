Ο Ίλον Μασκ λανσάρει την «Grokipedia» - Ανταγωνιστή της Wikipedia

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι αναπτύσσει έναν ανταγωνιστή της Wikipedia μέσω της νεοφυούς εταιρείας του Τεχνητής Νοημοσύνης xAI, μια πλατφόρμα με την ονομασία «Grokipedia».

Ο Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, δήλωσε πως η νέα υπηρεσία θα αποτελέσει «μαζική βελτίωση» της διάσημης ιντερνετικής εγκυκλοπαίδειας, τα λήμματα της οποίας δημιουργούν και επιμελούνται εθελοντές.

Ο δισεκατομμυριούχος κατηγορεί από καιρό τη Wikipedia για πολιτική προκατάληψη, ισχυριζόμενος ότι αντανακλά αριστερές απόψεις. Ο ίδιος ο Μασκ συντάσσεται όλο και περισσότερο με δεξιές θέσεις.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Μασκ, ένας σύμμαχός του, ο Ντέιβιντ Ζακς, ο οποίος διορίσθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επίτροπος της κυβέρνησής του αρμόδιος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, είχε επικρίνει τη χρήση περιεχομένων της Wikipedia για την εκπαίδευση λογισμικών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ονομασία Grokipedia προέρχεται από το πρόγραμμα δημιουργίας κειμένων (chatbot) της xAI, το Grok, για το οποίο ο Μασκ έχει δηλώσει πως «αναζητεί την αλήθεια στο μέγιστο βαθμό». Ωστόσο, το Grok έχει προκαλέσει τους τελευταίους μήνες αντιδράσεις, καθώς παρήγαγε αντισημιτικά σχόλια, τα οποία η εταιρεία του Μασκ απέδωσε σε εσφαλμένο προγραμματισμό.



Δείτε το βίντεο στο οποίο ο Μασκ προτείνει την Grokipedia ως εναλλακτική λύση, κατηγορώντας τη Wikipedia ότι ελέγχεται από κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

$Grokipedia is proposed as a alternative to the mainstream media controlled narrative Wikipedia.



At timestamp 0:12 Elon coins the term "$Grokipedia".



Grok uses synthetic corrections to rewrite information drawn from Wikipedia, books, and other online sources—fixing errors and… pic.twitter.com/Nphb7gtNkx — Grokipedia (@GrokipediaX) September 11, 2025





Η ιστοσελίδα αναζήτησης της Grokipedia είναι https://grokipedia.fun/en.