Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, συνεργάζεται με τον Κινέζο ομόλογό του, Ναύαρχο Ντονγκ Τζουν, για τη δημιουργία συστημάτων στρατιωτικής επικοινωνίας ΗΠΑ-Κίνας, με στόχο να αποτραπούν διαφωνίες ή παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ακούσιο επεισόδιο σύγκρουσης στην περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε σε ανάρτηση στο X το Σάββατο ότι είχε συνομιλήσει με τον Ντονγκ τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή, στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας ASEAN-PLUS στη Μαλαισία, σχετικά με την ανάγκη για «ειρήνη, σταθερότητα και καλές σχέσεις» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Ο Ναύαρχος Ντονγκ και εγώ συμφωνήσαμε επίσης ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κανάλια στρατιωτικής-προς-στρατιωτική επικοινωνίας για την αποτροπή συγκρούσεων και την αποκλιμάκωση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

I just spoke to President Trump, and we agree — the relationship between the United States and China has never been better. Following President Trump’s historic meeting with Chairman Xi in South Korea, I had an equally positive meeting with my counterpart, China’s Minister of… — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025

Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας «δεν ήταν ποτέ καλύτερες» και ότι η συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την Πέμπτη «έθεσε τον τόνο για διαρκή ειρήνη και επιτυχία για ΗΠΑ και Κίνα».

Το μήνυμα αυτό αντιβαίνει σε μεγάλο βαθμό με την προειδοποίηση του Χέγκσεθ προς τους υπουργούς άμυνας του ASEAN για τις «εκτεταμένες εδαφικές και θαλάσσιες διεκδικήσεις της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα», σύμφωνα με το ABC News το Σάββατο. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κίνα δεν προσπαθεί να κυριαρχήσει σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι αυτός και ο Ντονγκ θα πραγματοποιήσουν επακόλουθες συναντήσεις για να καθορίσουν τις λεπτομέρειες αυτών των δεσμών. Τα κανάλια στρατιωτικής επικοινωνίας ΗΠΑ-Κίνας γίνονται ακόμη πιο σημαντικά λόγω της αυξανόμενης έντασης στη Διώρυγα της Ταϊβάν και των επιθετικών ναυτικών προκλήσεων της Κίνας σε πλοία των Φιλιππίνων στα ύδατα της Μανίλα στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ο Ντονγκ υπέδειξε ότι το Πεκίνο βλέπει αξία στη δημιουργία τέτοιων δεσμών. Είπε στον Χέγκσεθ ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα πρέπει να δημιουργήσουν «μια στρατιωτική σχέση βασισμένη στην ισότητα και τον σεβασμό, τη ειρηνική συνύπαρξη και τη σταθερή, θετική ανάπτυξη», όπως ανέφερε η Κινεζική Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση την Παρασκευή.