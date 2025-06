Ο Χαμενεΐ μιλά για «νίκη» του Ιράν - «Οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν πολλά», για τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Για «νίκη» του Ιράν έναντι του Ισραήλ στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής έκανε λόγο την Πέμπτη (26/06) ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εν μέσω της -φαινομενικής- ηρεμίας που επικρατεί στην περιοχή.

Σε ανάρτηση του στο X, ο Χαμενεΐ υποστηρίζει «δίνω τα συγχαρητήρια μου επί του ψεύτικου σιωνιστικού καθεστώτος».

I offer my congratulations on the victory over the fallacious Zionist regime.