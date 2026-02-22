Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διέταξε την ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση δολοφονίας του ή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους New York Times.

Βάσει των αναφορών έξι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι και μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Χαμενεΐ έχει αναθέσει μέρος της εξουσίας του σε έναν στενό κύκλο έμπιστων συνεργατών και τους έχει δώσει εντολή να δημιουργήσουν ένα πολυεπίπεδο σύστημα διαδοχής τόσο στη στρατιωτική όσο και στην πολιτική διοίκηση

Οι αξιωματούχοι έχουν λάβει εντολή να προσδιορίσουν έως και τέσσερις πιθανούς βοηθούς σε περίπτωση που διακοπεί η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη ή εάν αυτός σκοτωθεί. Ο Χαμενεΐ εμπιστεύτηκε τον συντονισμό των βασικών αποφάσεων στον πρώην πρόεδρο του κοινοβουλίου και γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η επιρροή του Λαριτζανί έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς επιβλέπει θέματα εσωτερικής ασφάλειας, διατηρεί επαφές με συμμάχους και συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ο ανώτατος ηγέτης όρισε επίσης τρεις πιθανούς διαδόχους, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ο Λαριτζανί δεν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών, καθώς δεν είναι κληρικός.

Ετοιμάζουν οι ΗΠΑ επιθέσεις στο Ιράν;

Ως γνωστόν, οι ΗΠΑ εξετάζουν διάφορες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, που κυμαίνονται από στοχευμένα πλήγματα εναντίον αξιωματούχων του καθεστώτος του Χαμενεΐ έως ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος.

Στις 21 Φεβρουαρίου έγινε γνωστό ότι το νεότερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, αφού διέσχισε τον Ατλαντικό, εισήλθε στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η παρουσία του πλοίου προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ στρατιωτικών αναλυτών και παρατηρητών σχετικά με τον πιθανό επόμενο προορισμό και την αποστολή του.

Η περιοχή θεωρείται το πλησιέστερο σημείο όπου η ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων μπορεί να έχει πρακτική στρατιωτική σημασία. Η απόσταση από το ιρανικό έδαφος υπερβαίνει τα 1.500 χιλιόμετρα, ωστόσο τα αεροσκάφη που βασίζονται σε αεροπλανοφόρα μπορούν να επιχειρήσουν σε τέτοια απόσταση με την υποστήριξη εναέριων δεξαμενόπλοιων ανεφοδιασμού.

Επιπλέον, τα αντιτορπιλικά πυραύλων που εντάσσονται στην ομάδα αεροπλανοφόρων θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμμετάσχουν στο σύστημα πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ σε περίπτωση εκτόξευσης πυραύλων.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δολοφονίας του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν προετοιμάζεται για πόλεμο - Ο ρόλος Λαριτζανί και οι πύραυλοι που... περιμένουν

Σε άλλο τους δημοσίευμα οι NYT αναφέρουν ότι ατις αρχές Ιανουαρίου, καθώς το Ιράν αντιμετώπιζε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο και την απειλή επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στράφηκε σε έναν έμπιστο και πιστό υπολοχαγό για να καθοδηγήσει τη χώρα: τον Αλί Λαριτζανί, τον ανώτατο αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Έκτοτε, ο Λαριτζανί, βετεράνος πολιτικός, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και νυν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είναι αυτός που ουσιαστικά κυβερνά τη χώρα.

Η άνοδός του έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιάν, ο οποίος αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά στην εξουσία και συνεχίζει να δηλώνει δημοσίως ότι «είμαι γιατρός, όχι πολιτικός» και ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν να λύσει τα πολυάριθμα προβλήματα του Ιράν.

Αυτή η περιγραφή της ανόδου του Λαριτζανί και των αποφάσεων και διαβουλεύσεων της ηγεσίας του Ιράν, ενόψει της απειλής πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ, βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το γραφείο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, τρία μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, δύο πρώην Ιρανούς διπλωμάτες και αναφορές από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αξιωματούχοι και τα μέλη της Φρουράς μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσουν με ειλικρίνεια εσωτερικά θέματα της κυβέρνησης.

«Είμαστε έτοιμοι στη χώρα μας», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του στο Al Jazeera κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, αυτό το μήνα.

«Είμαστε σίγουρα πιο ισχυροί από πριν. Έχουμε προετοιμαστεί τους τελευταίους επτά, οκτώ μήνες. Εντοπίσαμε τις αδυναμίες μας και τις διορθώσαμε. Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο και δεν θα ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Αλλά αν μας τον επιβάλουν, θα ανταποκριθούμε».

Προετοιμασίες για πόλεμο

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έχει κλείσει περιοδικά τον εναέριο χώρο του για να δοκιμάσει πυραύλους. Επίσης, πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση στον Περσικό Κόλπο, κλείνοντας για λίγο το Στενό του Ορμούζ, ένα σημαντικό θαλάσσιο σημείο συμφόρησης για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.

Όλο αυτό το διάστημα, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ διατηρεί μια προκλητική στάση.

«Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα που δεν θα είναι σε θέση να σηκωθεί ξανά», δήλωσε σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα. Απειλούσε επίσης να βυθίσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που έχουν συγκεντρωθεί στα κοντινά ύδατα.

Σε περίπτωση πολέμου, ειδικές μονάδες της αστυνομίας, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και τάγματα της πολιτικής πολιτοφυλακής Basij, θυγατρική των Φρουρών, θα αναπτυχθούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν τα τρία μέλη των Φρουρών και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι.

Οι πολιτοφυλακές θα εγκαταστήσουν στη συνέχεια σημεία ελέγχου για να προλάβουν εσωτερικές αναταραχές και να αναζητήσουν πράκτορες που συνδέονται με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Η ιρανική ηγεσία προετοιμάζεται όχι μόνο για στρατιωτικές και ασφαλιστικές κινητοποιήσεις, αλλά και για τη δική της πολιτική επιβίωση.