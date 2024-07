Ο Γκάλαντ ευχαριστεί τον Μπάιντεν για την «αταλάντευτη υποστήριξή του» στο Ισραήλ

Με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, για την «αταλάντευτη υποστήριξή» του στην πορεία των ετών, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Δημοκρατικού πως εγκαταλείπει την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα.

«Η ακλόνητη υποστήριξή σας, ειδικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπήρξε ανεκτίμητη. Είμαστε ευγνώμονες για τον ηγετικό σας ρόλο και για τη φιλία σας», επισήμανε ο κ. Γκάλαντ μέσω της ανάρτησής του στο X.

Thank you President @JoeBiden, for your unwavering support of Israel over the years. Your steadfast backing, especially during the war, has been invaluable. We are grateful for your leadership and friendship. 🇺🇸🇮🇱