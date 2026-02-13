Ο βρετανικός οργανισμός επενδύσεων ανάπτυξης θα επαναλάβει τις κοινές επενδύσεις με την DP World

Ο βρετανικός οργανισμός επενδύσεων ανάπτυξης British International Investment χαιρέτισε την Παρασκευή τον διορισμό νέου διευθύνοντος συμβούλου της DP World, αναφέροντας ότι θα επαναλάβει τις επενδύσεις μαζί με τον λιμενικό φορέα με έδρα το Ντουμπάι.

«Χαιρετίζουμε τη σημερινή απόφαση της DP World και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας για την προώθηση της ανάπτυξης βασικών αφρικανικών εμπορικών λιμένων, με στόχο την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορικού δυναμικού της ηπείρου», δήλωσε εκπρόσωπος της BII.

Η BII είχε σταματήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τις νέες επενδύσεις με την DP World λόγω των φερόμενων δεσμών του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Sultan bin Sulayem με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά ανέστειλε επίσης τις νέες επενδύσεις με την DP World λόγω των φερόμενων κατηγοριών. Το ταμείο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο μετά την ανακοίνωση του διορισμού του Yuvraj Narayan ως νέου διευθύνοντος συμβούλου της DP World.