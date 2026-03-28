Ο Βανς προηγείται σε ανεπίσημη δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, αναδείχθηκε η πρώτη επιλογή των συντηρητικών για την προεδρία το 2028, σύμφωνα με άτυπη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο στο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών.

Όπως αναφέρει το Reuters, περίπου το 53% των συμμετεχόντων που ψήφισαν στη δημοσκόπηση του φετινού συνεδρίου επέλεξαν τον Βανς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο με ποσοστό 35%.

Το Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών, που φέτος πραγματοποιείται στο Γκρέιπβαϊν του Τέξας, αποτελεί κομβική συνάντηση για Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ακτιβιστές και επίδοξους προεδρικούς υποψηφίους, προσελκύοντας κυρίως την πιο συντηρητική πτέρυγα του κόμματος.

Η ετήσια αυτή άτυπη δημοσκόπηση δεν θεωρείται απαραίτητα αξιόπιστος δείκτης για τον τελικό υποψήφιο, ωστόσο αποτυπώνει το πού συγκεντρώνεται αυτή τη στιγμή η δυναμική μεταξύ των βασικών υποστηρικτών του κινήματος «Make America Great Again» του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ, που διανύει τη δεύτερη θητεία του, δεν έχει δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2028.