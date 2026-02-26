Σχεδόν ένα εκατομμύριο Βρετανοί ηλικίας 16-24 ετών δεν βρίσκονταν σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση στο τέλος του περασμένου έτους, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Το ποσοστό των νέων που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) θεωρείται μερικές φορές καλύτερος δείκτης των δυσκολιών στην αγορά εργασίας από το συνολικό ποσοστό ανεργίας των νέων, το οποίο ήταν το υψηλότερο των τελευταίων 10 ετών το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι ο αριθμός των NEET ηλικίας 16-24 ετών αυξήθηκε σε 957.000 το τελευταίο τρίμηνο του 2025, από 946.000 το προηγούμενο τρίμηνο - λίγο χαμηλότερα από τις 971.000 το τελευταίο τρίμηνο του 2024, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο από το 2014.

Το πιο πρόσφατο ποσοστό NEET αντιστοιχεί στο 12,8% του εργατικού δυναμικού, αυξημένο από 12,7% το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά χαμηλότερο από το υψηλό 10ετίας του 13,2% έναν χρόνο νωρίτερα, και συγκρίνεται με ποσοστό ανεργίας 16,1% για τις ηλικίες 16-64 ετών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, Huw Pill, δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης συνέβαλε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν θέση στην αγορά εργασίας.

Την άποψη αυτή συμμερίζονται πολλοί ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι: 15 από τους 19 σε δημοσκόπηση του Εθνικού Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών της Βρετανίας και του Κέντρου Μακροοικονομίας του London School of Economics έκριναν ότι η κυβερνητική πολιτική ήταν «πολύ» ή «μέτρια σημαντικός» παράγοντας της ανεργίας των νέων.

Ο καθηγητής Οικονομικών του LSE Ρικάρντο Ρέις δήλωσε ότι «οι αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική είναι η πιθανότερη άμεση αιτία για τόσο μεγάλες μεταβολές στην ανεργία των νέων», αν και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ άλλοι επεσήμαναν ως παράγοντες την ευρύτερη οικονομική αδυναμία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Λουίζ Μέρφι, ανώτερη οικονομολόγος στο think tank Resolution Foundation, δήλωσε ότι η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δημοσιονομική ανακοίνωση της επόμενης εβδομάδας για να διευρύνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για θέσεις εργασιακής εμπειρίας και να αναστείλει τα σχέδια για τη μείωση της διαφοράς μεταξύ του κατώτατου μισθού για τους 18-20 ετών και εκείνου για τους μεγαλύτερους εργαζομένους.