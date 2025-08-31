Ο αρχηγός των IDF προειδοποιεί τη Χαμάς εκτός Γάζας: «Θα τους φτάσουμε κι αυτούς»

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να στοχεύει τις απειλές «σε όλα τα πεδία», μετά τη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων των Χούθι και του στρατιωτικού εκπροσώπου της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, χθες, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της κατάστασης στη Βόρεια Διοίκηση, μαζί με τον αρχηγό της, Υποστράτηγο Ράφι Μίλο.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δρουν επιθετικά, με πρωτοβουλία και επιχειρησιακή υπεροχή σε όλα τα πεδία και ανά πάσα στιγμή», τόνισε ο Ζαμίρ, περιγράφοντας την εκστρατεία στη Γάζα και τις επιχειρήσεις σε Υεμένη, Λίβανο, Συρία και άλλες περιοχές.

Όπως σημείωσε, «αυτό δεν είναι το τέλος», προειδοποιώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας της Χαμάς που έχει απομείνει βρίσκεται στο εξωτερικό και «θα φτάσουμε και σε αυτήν».

Ο Ζαμίρ αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επιτυχία της επιστροφής των ομήρων Ιντάν Στίβι και Ιλάν Βάις, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών ή πεσόντων, συνεχίζονται.

Επιπλέον, ευχαρίστησε τους εφέδρους που θα παρουσιαστούν για υπηρεσία στο πλαίσιο του σχεδίου που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, με στόχο την «εμβάθυνση των μαχών κατά της Χαμάς» και την κατάληψη της πόλης της Γάζας τον Οκτώβριο, τονίζοντας ότι «η αποστολή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων διαβεβαίωσε παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών στο βορρά, ανακοινώνοντας ότι κάποιοι νεαροί θα επιστρέψουν στο σχολείο «για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου» και ότι η Βόρεια Διοίκηση συνεχίζει να «χτυπά και να καταστρέφει απειλές στα αρχικά τους στάδια».