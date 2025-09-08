Ο απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον με ομάδα εμπειρογνωμόνων για διαβουλεύσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η EE.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε «δεύτερη φάση» περιορισμών, αφήνοντας για πρώτη φορά να εννοηθεί ότι εξετάζει σοβαρά αυστηρότερες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι τα νέα μέτρα συντονίζονται στενά με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας την ελπίδα για καλύτερη συνεργασία μετά τις εντάσεις των προηγούμενων μηνών, όταν ο Τραμπ συνέχισε απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προσχωρήσει στην ομάδα G7 (ΕΕ, Βρετανία, Καναδάς) που μείωσε το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό αργό πετρέλαιο στα 47,60 δολάρια το βαρέλι πριν από την επιβολή κυρώσεων. Ωστόσο, ο Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τις αυξημένες ενεργειακές συναλλαγές της με τη Ρωσία.

Η ΕΕ καταρτίζει το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα περιλαμβάνει επιπλέον κινεζικές εταιρείες, ρωσικές τράπεζες και πλοία του «σκιώδους στόλου» που παρακάμπτει τις κυρώσεις, καθώς και πλήρη απαγόρευση συναλλαγών με ρωσικό πετρέλαιο.

Το Κρεμλίνο επανέλαβε τη Δευτέρα ότι καμία κυρωτική πολιτική δεν πρόκειται να αναγκάσει τη Ρωσία να αλλάξει στρατηγική.