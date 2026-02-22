NYT: Ο Τραμπ εξετάζει στοχευμένο πλήγμα στο Ιράν και έπειτα μεγαλύτερη επίθεση

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει συμβούλους του ότι, εάν η διπλωματία ή ακόμη και ένα αρχικό στοχευμένο αμερικανικό πλήγμα δεν οδηγήσει το Ιράν να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα εξετάσει τους επόμενους μήνες μια πολύ ευρύτερη επίθεση με στόχο την απομάκρυνση της ηγεσίας της χώρας από την εξουσία, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλούνται οι New York Times.

Διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη, για συνομιλίες που φαίνεται να αποτελούν την ύστατη προσπάθεια αποφυγής μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Τραμπ σταθμίζει τις επιλογές που έχει για αμερικανική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Αν και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, σύμφωνα με συμβούλους, ο Τραμπ φέρεται να κλίνει προς τη διενέργεια ενός αρχικού πλήγματος τις επόμενες ημέρες, με στόχο να καταστήσει σαφές στην ιρανική ηγεσία ότι θα πρέπει να συμφωνήσει στην οριστική εγκατάλειψη κάθε δυνατότητας παραγωγής πυρηνικού όπλου.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, καθώς και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Εάν τα βήματα αυτά δεν πείσουν την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συμβούλους ότι θα διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης αργότερα εντός του έτους, με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.