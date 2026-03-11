NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί στα πόδια την πρώτη ημέρα του πολέμου

Παρότι από την Κυριακή ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει ανακηρυχθεί Ανώτατος Ηγέτης στο Ιράν, διαδεχόμενοςς τον πατέρα του, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε σε βίντεο και δεν έχει εκδώσει γραπτές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times, ένας λόγος είναι η ανησυχία ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να αποκαλύψει τη θέση του και να τον θέσει σε κίνδυνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, ένας ακόμη παράγοντας είναι ότι ο 56χρονος Χαμενεΐ τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους ενημέρωσαν ανώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες τις τελευταίες δύο ημέρες ότι ο Χαμενεΐ υπέστη τραυματισμούς, μεταξύ αυτών στα πόδια, αλλά παραμένει σε εγρήγορση και βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία με περιορισμένη επικοινωνία.

Δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πληροφορίες που συγκέντρωσε το Ισραήλ οδήγησαν επίσης στην εκτίμηση ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι πλήρεις συνθήκες και η έκταση των τραυματισμών του Χαμενεΐ παραμένουν ασαφείς.