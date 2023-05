NYPD: Ζητά από τους πολίτες να βάζουν AirTags στα αμάξια τους για να βρεθούν αφού κλαπούν

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, και το αστυνομικό του τμήμα ζήτησαν από τους κατοίκους να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλοπής οχημάτων στην πόλη, τοποθετώντας την Apple AirTags στα αυτοκίνητά τους.

Τα AirTags είναι μικρές, κυκλικές συσκευές εντοπισμού που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν τη θέση των αντικειμένων τους μέσω της εφαρμογής «Find My» στο iPhone τους. Εάν κλαπεί ένα όχημα με ένα AirTag μέσα, οι κάτοικοι θα μπορούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητό τους και να συνεργαστούν με τους αστυνομικούς για την ανάκτησή του.

«Πρόκειται για μια εκπληκτική εφεύρεση», δήλωσε ο Άνταμς σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Η Apple πουλάει AirTags από 29 δολάρια και ο Άνταμς δήλωσε ότι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Νέα Υόρκη έχει δωρίσει 500 από τις συσκευές για να τις διανείμει δωρεάν στους κατοίκους.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης μοιράστηκε την Κυριακή ένα βίντεο που δείχνει πώς οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα AirTag για να προστατεύσουν τα οχήματά τους. Ο Τζέφρι Μάντρεϊ, ο επικεφαλής του τμήματος, έγραψε σε ένα tweet ότι «ο 21ος αιώνας απαιτεί αστυνόμευση του 21ου αιώνα».

«Τα AirTags στο αυτοκίνητό σας θα μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε το όχημά σας εάν κλαπεί», ανέφερε το tweet του NYPD. «Θα χρησιμοποιήσουμε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας, την τεχνολογία μας StarChase & την παλιά καλή αστυνομική δουλειά για να ανακτήσουμε με ασφάλεια το κλεμμένο αυτοκίνητό σας. Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε, αποκτήστε ένα AirTag».

