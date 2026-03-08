Νυχτερινά πλήγματα ΗΠΑ – Ισραήλ σε πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στην Τεχεράνη (vids)
Screen grab via X / @Osint613
Screen grab via X / @Osint613
Times of Israel

Νυχτερινά πλήγματα ΗΠΑ – Ισραήλ σε πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στην Τεχεράνη (vids)

08/03/2026 • 09:22
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
08/03/2026 • 09:22
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μέσα και γύρω από την ιρανική πρωτεύουσα, σε επιδρομές που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στην κρατική τηλεόραση.

«Χθες το βράδυ τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην Τεχεράνη και στην επαρχία Αλμπορζ δέχθηκαν επίθεση από εχθρικά αεροσκάφη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων του Ιράν, Κεραμάτ Βεϊσκαράμι.

«Τέσσερις εργαζόμενοι μας, μεταξύ των οποίων δύο οδηγοί βυτιοφόρων, σκοτώθηκαν στο περιστατικό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν ζημιές», αλλά η «πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν μεγάλες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τα πλήγματα.

Καπνός από τις νυχτερινές πυρκαγιές κάλυπτε την πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας ένα πυκνό σκοτεινό πέπλο πάνω από την πόλη.

Ο Βεϊσκαράμι δήλωσε επίσης ότι οι αποθήκες καυσίμων του Ιράν διαθέτουν «επαρκή αποθέματα βενζίνης».

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

ΙΡΑΝ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΗΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα