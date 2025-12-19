Ντουμπάι: Πλημμύρισαν δρόμοι και αεροδρόμια (vids)

Οι αρχές του αεροδρομίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ακύρωσαν ή καθυστέρησαν δεκάδες πτήσεις και οι δρόμοι πλημμύρισαν στις μεγάλες πόλεις, καθώς η ισχυρότερη καταιγίδα των τελευταίων μηνών έπληξε τα Εμιράτα την Παρασκευή.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates του Ντουμπάι ακύρωσε 13 πτήσεις την Παρασκευή, ενώ υπήρξαν επίσης καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο γειτονικό αεροδρόμιο της Σάρτζα μετά τη νυχτερινή καταιγίδα, η οποία ξύπνησε τους κατοίκους με αστραπές και δυνατούς κεραυνούς.

Η κεντρική οδός της Σάρτζα πλημμύρισε εντελώς νωρίς την Παρασκευή, με τους κατοίκους να περπατούν ξυπόλητοι μέσα στο νερό. Ένας άνδρας διέσχισε με το ποδήλατό του το νερό, το οποίο έφτανε μέχρι την κορυφή των τροχών του.

Οι σκηνές θύμισαν τον Απρίλιο του 2024, όταν οι ρεκόρ βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και ανάγκασαν την ακύρωση περισσότερων από 2.000 πτήσεων στον σημαντικό διεθνή αερολιμένα του Ντουμπάι.

Την Πέμπτη, η αστυνομία του Ντουμπάι είχε προτρέψει τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, εκτός αν ήταν «απολύτως απαραίτητο», καθώς πλησίαζε η καταιγίδα.

Νωρίς την Παρασκευή, φορτηγά με αντλίες νερού παρατηρήθηκαν στο Ντουμπάι να καθαρίζουν μπλοκαρισμένους δρόμους και μεγάλες λακκούβες στους δρόμους.

Η ιστοσελίδα των αεροδρομίων του Ντουμπάι έδειξε ότι δεκάδες πτήσεις είχαν καθυστερήσει την Παρασκευή και μερικές είχαν ακυρωθεί.

«Ορισμένες πτήσεις... έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών», δήλωσε εκπρόσωπος των αεροδρομίων του Ντουμπάι.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας είχε προειδοποιήσει για βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα από την Πέμπτη έως την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας Αμπού Ντάμπι.

Άλλα κράτη του Κόλπου επίσης έπληξαν ισχυρές βροχοπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, όπου η αναμέτρηση για την τρίτη θέση του Αραβικού Κυπέλλου ποδοσφαίρου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ ακυρώθηκε την Πέμπτη.

Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.

Video by: James Martinez/Gulf News



Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/H15OIjGvii — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Οι βροχοπτώσεις του περασμένου έτους στα ΗΑΕ, οι ισχυρότερες από την έναρξη των καταγραφών πριν από 76 χρόνια, προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και παρέλυσαν το Ντουμπάι για μέρες.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από την ομάδα World Weather Attribution διαπίστωσε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τις εκπομπές ορυκτών καυσίμων «πιθανότατα» επιδείνωσε τις έντονες βροχές που έπληξαν τα ΗΑΕ και το Ομάν πέρυσι.