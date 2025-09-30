Ντόχα: Εγγυήσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ ότι δεν θα ξαναϋπάρξει ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Η κυβέρνηση του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και υπόσχεση από το Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα αυτή του Κόλπου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των τριών μερών.

«Οι διαβεβαιώσεις ασφαλείας και οι δεσμεύσεις που δόθηκαν» σε αυτή τη συνομιλία «από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ήταν πολύ ξεκάθαρες» και συνοδεύονταν από «την εγγύηση του Αμερικανού προέδρου ότι το Κατάρ δεν θα δεχθεί ποτέ επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι.

Παράλληλα δήλωσε «ικανοποιημένος» με αυτές τις «εγγυήσεις», προσθέτοντας ότι το Κατάρ έλαβε επίσης «δέσμευση από το Ισραήλ» ότι δεν θα του επιτεθεί ξανά.

Η άνευ προηγουμένου ισραηλινή επιδρομή κατά ανώτατων μελών της Χαμάς την 9η Σεπτεμβρίου στην Ντόχα, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με την Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε το Ισραήλ για την επίθεση αυτή.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.