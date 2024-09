Ντιμπέιτ ΗΠΑ: Αναφανδόν υπέρ της Χάρις το ζεύγος Ομπάμα

Μισέλ και Μπάρακ Ομπάμα εξέφρασαν με αναρτήσεις τους τη δημόσια στήριξη τους στην υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, μετά το τέλος του ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

Αρχικά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποτύπωσε τις δικές του εντυπώσεις για την εμφάνιση των δύο προεδρικών υποψηφίων, κάνοντας ανάρτηση στο X.

«Απόψε είδαμε από πρώτο χέρι ποιος έχει το όραμα και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή τη χώρα αντί να μας διχάζει. H @KamalaHArris θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans. Let's get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η Μισέλ Ομπάμα η οποία τάσσεται υπέρ της Κάμαλα Χάρις. Η κα Ομπάμα σε ανάρτησή της στο X, τόνισε μεταξύ άλλων, πως η νυν Αντιπρόεδρος είναι η μόνη σε αυτή την κούρσα που είναι έτοιμη να γίνει πρόεδρος.

«Για άλλη μια φορά προτρέπω όλους να σηκώσουν τα μανίκια τους και να ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ – τηλεφωνείστε, χτυπήστε τις πόρτες, μιλήστε με οποιονδήποτε γνωρίζετε- και τους προτρέπω να ψηφίσουν την Kamala Harris και τον Tim Walz.

Κάθε ψήφος θα έχει σημασία σε μια κλειστή κούρσα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάθεται κανείς στο περιθώριο. Απλώς διακυβεύονται πάρα πολλά».

After tonight’s debate there should be no doubt – no room for discussion – @KamalaHarris is the only candidate in this race who is ready to be President.



I am once again urging everyone to roll up their sleeves and DO SOMETHING – phone bank, knock on doors, talk to any and… pic.twitter.com/wEm07dVYkR