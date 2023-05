Ντε Σάντις: Ο υπερσυντηρητικός αντίπαλος του Τραμπ που πέρασε από το Γκουαντάναμο

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις κατέθεσε την Τετάρτη τα χαρτιά του για την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024, σηματοδοτώντας 18 μήνες πικρόχολης αντιπαράθεσης καθώς ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ συγκρούονται σε μια αναμενόμενη μάχη για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ο ΝτεΣάντις θεωρούνταν ανερχόμενο αστέρι των Ρεπουμπλικανών, αλλά έχει βρεθεί μετέωρος μετά από μήνες ανελέητων επιθέσεων από τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει κατακτήσει ένα επιβλητικό προβάδισμα παρά το γεγονός ότι έχει εμπλακεί σε ποινικές έρευνες.

Florida Governor Ron DeSantis officially filed for the 2024 presidential race, giving former President Trump his strongest GOP challenger yet.



Read more on DeSantis’s campaign and his upcoming Twitter Space conversation planned with Elon Musk ➡️ https://t.co/jlVU5YHJEj pic.twitter.com/53RArKvALQ