Ντ. Κάμερον: Δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίσκεψή του στο κιμπούτς Μπέερι (vid)

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον από την επίσκεψή του στο κιμπούτς Μπέερι που κατέστρεψε η Χαμάς, καθώς όπως είπε ήθελε να δει «από πρώτο χέρι» όσα έγιναν.

«Ήθελα να έρθω εδώ ο ίδιος για να δω τη φρικτή φύση των επιθέσεων που υποστήκατε στις 7 Οκτωβρίου - και είναι απολύτως φρικτές», είπε μαζί με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν.

«Εννοώ, η τρομοκρατία, οι γονείς πυροβόλησαν μπροστά στα παιδιά τους, τα παιδιά πυροβόλησαν μπροστά στους γονείς τους. Έχω ακούσει πράγματα και έχω δει πράγματα που προφανώς, δεν θα ξεχάσω ποτέ, και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε», τόνισε ο Κάμερον

New UK Foreign Secretary David Cameron visits destroyed Kibbutz Be'eri with Foreign Minister Eli Cohen, says:



"I wanted to come here myself to see the horrific nature of the attacks that you suffered on October 7th -- and they are absolutely horrific." pic.twitter.com/NhV9EgLti6