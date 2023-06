Νότιγχαμ: Κλειστό το κέντρο της πόλης λόγω «σοβαρού περιστατικού σε εξέλιξη»

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί ένα «σε εξέλιξη σοβαρό περιστατικό» στην πόλη του Νότιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει πολλοί δρόμοι, με φωτογραφίες στο Twitter που δείχνουν περιοχές αποκλεισμένες και μεγάλη παρουσία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία του Nottinghamshire ανέφερε στο Twitter ότι έξι δρόμοι ήταν κλειστοί και ότι θα παράσχει περαιτέρω ενημερώσεις εν ευθέτω χρόνω. Το δίκτυο τραμ της πόλης δήλωσε ότι ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας λόγω του συμβάντος.

🔴 Swathes of Nottingham city centre have been cordoned as police investigate a “major” incident.



Members of the public have been urged to avoid several roads while trams are suspended due to “major police incidents around the city and suburbs’https://t.co/FZl1BAkWyn pic.twitter.com/Y4ivjCJcsb