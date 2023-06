Νότιγχαμ: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες - Μια σύλληψη άνδρα για φόνο

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του 31χρονου δράστη για το φόνο τριών ανθρώπων στο κέντρο του Νότιγχαμ, βόρεια του Λονδίνου. Ενώ, από τις έρευνες που έχουν γίνει δεν είναι ακόμη γνωστό εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια και εάν ο 31χρονος κρατούμενος είναι ο μόνος δράστης.

Η αστυνομία κλήθηκε δυτικά του κέντρου της πόλης στις 04:00 τα ξημερώματα οπότε και βρήκε δύο νεκρούς από επίθεση με μαχαίρι. Στη συνέχεια, κλήθηκε σε άλλο περιστατικό κοντά στο πρώτο, όπου ένα φορτηγό μετά τις 5 τα ξημερώματα παρέσυρε τρία άτομα τα οποία νοσηλεύονται για τα τραύματα τους. Σε αυτό το περιστατικό βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιγχαμσιρ, τα τρία περιστατικά συνδέονται και συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες. Προ ολίγου, η αστυνομία έκανε έφοδο σε σπίτι όπου έγινε το πρώτο περιστατικό. Όπως ανέφερε ακόμα, άλλοι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται αφού «ένα φορτηγάκι προσπάθησε να τους παρασύρει».

Οι συγκοινωνίες έχουν διακοπεί καθώς μεγάλο μέρος της πόλης παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία με δεκάδες περιπολικά, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο, μαζί με αστυνομικούς ειδικών δυνάμεων.

There’s been an armed police raid in #Nottingham in relation to this morning’s incident.

Lots of activity at a property on Ilkeston Road, very close to where two of the bodies were found 😳 pic.twitter.com/XN56CveD8y