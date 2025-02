Νότια Κορέα: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης οδικής γέφυρας (vids)

Εξαιτίας της κατάρρευσης της υπό κατασκευή οδικής γέφυρας, κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στη νοτιοκορεατική πόλη Τσονάν (νότια), τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της χώρας της Ασίας.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα έγινε περί τις 09:49 (τοπική ώρα), όταν πέντε ατσάλινες δομές 50 μέτρων που υποστήριζαν τη γέφυρα κατέρρευσαν η μια μετά την άλλη αφού τοποθετήθηκαν από γερανό, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Νωρίτερα, το Γιονάπ έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς, όμως η πυροσβεστική της Νότιας Κορέας διευκρίνισε πως μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δυο ανθρώπων κι ο τραυματισμός άλλων πέντε, από τους οποίους οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A viaduct section of an expressway under construction near Cheonan, South Chungcheong Province has collapsed. 8 workers are reported to be buried under the rubble.

More news to follow. #SouthKorea #News #Cheonan pic.twitter.com/UT7PZosvT1