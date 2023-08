Νότια Αφρική: 63 οι νεκροί μετά από φωτιά σε κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ (vid)

Σε 63 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής στο X (πρώην Twitter).

Εξάλλου άλλοι «43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ Ρόμπερτ Μουλάουτζι. Κάποιοι από τους τραυματίες έχουν εισπνεύσει καπνό και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία για να λάβουν βοήθεια, διευκρίνισε.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη και έχει ήδη κατασβεστεί από την πυροσβεστική. Οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων συνεχίζονται στο κτίριο.

Breaking news 55+ people died after the incident of the Marshall Town Building burning in Johannesburg other people are injured and sent to Hosipital. The incident happened early hours this morning.#marshalltown #marshalltownbuilding pic.twitter.com/392QwrcAwb