Νότια Αφρική: Κύματα 9,5 μέτρων σάρωσαν παραλιακές περιοχές – 2 νεκροί, 7 τραυματίες (vid)

Το φαινόμενο γνωστό ως «ανοιξιάτικη παλίρροια», το οποίο δημιουργεί μεγάλα κύματα, έπληξε παραλιακές περιοχές της Νότιας Αφρικής το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν επτά, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα (18/9).

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι καταγράφηκαν κύματα ύψους 9,5 μέτρων, ενώ ορισμένα από αυτά προκάλεσαν ζημιές σε παραθαλάσσια κτίρια και παρέσυραν αυτοκίνητα σε χώρους στάθμευσης.

Massive waves wrecked havoc across the southern coast of South Africa (video from Harold's bay) yesterday as a result of spring high tide combining with storm surge - damage in many local coastline towns! LSC/The weather Hooligan pic.twitter.com/zF7HVYj5tS

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι το 50% της ακτογραμμής της χώρας επλήγη από τα θαλάσσια κύματα.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν μια 93χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από κύμα που σάρωσε ένα πάρκινγκ στην περιοχή Wilderness στη νότια ακτή της χώρας, αν και το Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Διάσωσης δήλωσε ότι ο θάνατός της μπορεί να οφείλεται σε φυσικά αίτια, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Here’s South Africa’s seasonal “spring tides”, only a tiny bit more extreme this year#ClimateCrisis pic.twitter.com/8el9kubH9C