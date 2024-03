«Nordic Response 24»: Το ΝΑΤΟ ξεκινά μεγάλης κλίμακας ασκήσεις στη Β. Ευρώπη με 20.000 στρατιώτες

Άσκηση για την υπεράσπιση της πρόσφατα διευρυμένης σκανδιναβικής επικράτειάς του ξεκίνησε σήμερα (04/03) το ΝΑΤΟ, με περισσότερους από 20.000 στρατιώτες από 13 έθνη να συμμετέχουν. Οι ασκήσεις θα διαρκέσουν σχεδόν δύο εβδομάδες στις βόρειες περιοχές της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Πολωνίας.

Περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία -υποβρύχια, αεροπλανοφόρα, αποβατικά, φρεγάτες, κορβέτες και αντιτορπιλικά- καθώς πάνω από 100 αεροσκάφη, από μαχητικά μέχρι θαλάσσιας επιτήρησης και ελικόπτερα, θα λάβουν μέρος στην Nordic Response 24 του ΝΑΤΟ.

