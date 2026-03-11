Nορβηγία: Τρεις συλλήψεις για τη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους μετά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο.

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί από έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της πρεσβείας αλλά όχι τραυματισμούς, είχαν αναφέρει οι νορβηγικές αρχές.

«Είναι ύποπτοι για τρομοκρατική βομβιστική επίθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας της αστυνομίας Κρίστιαν Χάλτο.

A bomb was thrown at the U.S. Embassy in Oslo, Norway last night



The police haven’t caught the perpetrators



Iran previously hired Sweden’s largest organized crime group Foxtrot, led by lthe Kurdish Fox” to throw hand grenades at the Israeli embassies in Stockholm and Copenhagen pic.twitter.com/VktCpgDltD — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2026

Οι φωτογραφίας ενός εκ των υπόπτων που δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία τη Δευτέρα δείχνουν ένα άτομο με κουκούλα, του οποίου το πρόσωπο δεν είναι ορατό, να φοράει σκούρα ρούχα και να κρατάει μια τσάντα ή σακίδιο πλάτης.