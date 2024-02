Νορβηγία: Αγνοείται ελικόπτερο κοντά στο νησί Σότρα

Συναγερμός σήμανε στις νορβηγικές υπηρεσίες διάσωσης αφότου χάθηκε από τα ραντάρ το στίγμα ελικοπτέρου το οποίο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου κοντά στο νησί Σότρα, δυτικά του Μπέργκεν, το βράδυ της Τετάρτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων στο ελικόπτερο, έπειτα από αναφορές για τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή.

Στο ελικόπτερο εκτιμάται πως επέβαιναν έξι άνθρωποι. Πέντε εξ αυτών έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Multiple Helicopters are currently airborne over Sotra #Norway as there are reports of a missing helicopter. Also vessels in the Northern Sea are conducting search missions pic.twitter.com/8y9BUZH4RT