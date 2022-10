Τουλάχιστον 151 οι νεκροί - Ο Γιουν κήρυξε εθνικό πένθος

Σε 151 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Halloween σε μια κεντρική συνοικία πρωτεύουσα Σεούλ, ενώ 150 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανέφερε ένας αξιωματούχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε νέο απολογισμό της τραγωδίας.

#BREAKING | More than 50 people suffer cardiac arrest in stampede in Itaewon, Yongsan District after being crushed by a large crowd pushing forward on a narrow street during #Halloween in #Seoul. Total of 81 people have been reported to have difficulty breathing. #SouthKorea pic.twitter.com/Nmhnrh0CMv