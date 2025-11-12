Νιούσομ: Ο Τραμπ είναι προσωρινός

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να είναι απών στην COP30 στη Βραζιλία, είναι αυτός που θεωρείται σήμερα ο κυριότερος δημοκρατικός αντίπαλός του, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, που προσέλκυσε την προσοχή χθες Τρίτη, συνηγορώντας απερίφραστα υπέρ της δράσης για το κλίμα, εν αναμονή του 2028.

«Ο Τραμπ είναι προσωρινός», τόνισε ο Γκάβιν Νιούσομ στην Μπελέμ, πόλη στο βραζιλιάνικο τμήμα του Αμαζονίου όπου φιλοξενείται η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα, χωρίς αντιπροσώπευση της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης -- για πρώτη φορά στην ιστορία των διεθνών συναντήσεων αυτής της φύσης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», πέταξε, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα, την αποχώρηση - για δεύτερη φορά - των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού, βασικού κινητήρα της διεθνούς συνεργασίας για το περιβάλλον.

Όλη μέρα χθες, ο σφοδρός πολέμιος του προέδρου Τραμπ, που συγκαταλέγεται στους υποψήφιους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, χαρακτήρισε για άλλη μια φορά «εξευτελισμό» της χώρας του την απόσυρσή της από τη συμφωνία.

Έκανε συναντήσεις και συμμετείχε σε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, με τον κυβερνήτη της βραζιλιάνικη πολιτείας Παρά, με γερμανό υπουργό, με τον βραζιλιάνο πρόεδρο της COP30, και γεύτηκε τοπικά εδέσματα.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, διαβεβαίωσε πως αν αναλάμβανε την εξουσία δημοκρατικός πρόεδρος οι ΗΠΑ θα επανεντάσσονταν στη συμφωνία του Παρισιού «χωρίς δισταγμό».

«Είναι ηθική δέσμευση, είναι οικονομική επιτακτική ανάγκη», εξήγησε.

Συνεχώς ο Γκάβιν Νιούσομ πρόβαλε το υπόδειγμα της Καλιφόρνιας, που αν ήταν ανεξάρτητη θα αποτελούσε την 4η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, τονίζοντας πως η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει είναι «100% καθαρή» - δεν συμπεριλαμβάνει την καύση υδρογονανθράκων - εννιά στις δέκα ημέρες φέτος.